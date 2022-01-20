犯下新店隨機殺人案的男子王秉華，前年因吃飯問題與妻發生爭執，竟隨機殺害無辜林姓機車騎士，一審遭判死刑，二審改判無期徒刑。（中時資料照 林偉信攝）

男子王秉華2020年開車時與妻子發生爭執，竟持刀下車隨機朝林姓機車騎士背後刺一刀，林男送醫不治。一審認定他是被逼迫才自首，判處死刑，判決書中還披露，王男在看守所與妻會面時自誇「我演神，我很會演」以及霸凌室友行徑。沒想到上訴二審，台灣高等法院卻認定王男符合自首要件，19日改判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

2020年3月13日晚間，王男開車搭載當時的許姓妻子（2人去年離婚），兩人因故發生爭吵，車行至新北市新店區中正路一處店家前臨停後，持續在車內爭吵，剛好林姓機車騎士臨停在前方，他為發洩情緒，竟持車內的料理刀下車，朝林的背後猛刺後開車離去。

林男送醫急救因血胸及出血性休克死亡。王男離開現場後，許女不斷要他報警，一開始他拒絕，後來許女拿他行動電話撥打110後，將電話交由他接聽，王秉華才向警方自首殺人，並留在現場等候警員到場。

去年5月台北地院一審將王男判處死刑，根據判決書記載，王男羈押於台北看守所期間，許女前往接見，王男向許女表示：「我們新來一個室友老人，我都欺負他，因為那個老人很臭，很像流浪漢，他因為竊盜，然後我今天睡午覺，張開眼以為是老人在翻我東西，我差點要揍他......」、「昨天進來一個白癡，我們都欺負他......他都問我們可不可以給他抽菸，我都說不行，然後妳不是寄蕃茄、雞胸肉、蔬菜嗎？我們那時候蕃茄吃不下，就Open your mouth輪流玩他，然後他想抽菸，我們就沾馬桶水給他抽」。

許女告知：「你的IG和Facebook我都幫你關掉了」，王還說「蛤？不要關掉，我要增加粉絲......出去玩我就要開始發文」、「我出去要走8+9路線」；雙方談論如何對外向記陳述時，許女提及：「不知道你精神鑑定會不會過」，王回：「我演神，我很會演，反向操作」。

高院審判長陳芃宇及受命法官曹馨方、陪席法官陳俞伶組成的合議庭認為，一審認定王男自首是出於「情勢所迫」而不得不然，並非本於真誠悔悟，若予減刑寬典，難認公平，不給王男減刑，一審這樣的量刑不當，王男依法可因自首減刑。

合議庭認為，王男視人命為草芥，行徑冷血，極端惡劣，但將他與社會長久隔離，已足收懲儆之效而達社會防衛目的，並可使王男面對往後的監禁歲月，藉由忍受對自由的渴望，及良心的自責煎熬，悔悟反省所為，對自己所為罪行負責，因此改判無期徒刑。