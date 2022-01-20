故宮南院「野爺鍋物」餐廳特別引進AI機器人加入送餐、迎賓行列，並為它打造專屬的刺繡太監服。（吳品諭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院「野爺鍋物」餐廳特別引進AI機器人加入送餐、迎賓行列，並為它打造專屬的刺繡太監服。（吳品諭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院「野爺鍋物」餐廳特別引進AI機器人加入送餐、迎賓行列，並為它打造專屬的刺繡太監服。（吳品諭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情衝擊餐飲業生意，為減少顧客與員工的接觸，故宮南院「野爺鍋物」餐廳特別引進AI機器人加入送餐、迎賓行列，為符合南院國寶典藏文化氛圍，業者特別委託刺繡藝師周讓廷為機器貓客製一套太監服，光刺繡就超過100萬針，昨機器太監貓著裝上工，不少顧客直呼可愛，爭相合影留念。

南院2年多前與BOT餐廳解約重新招標，朴子市知名伴手禮「八野爺」及餐廳「北歐工坊」老闆吳品諭取得經營權，打造引進「野爺鍋物」，將故宮國寶古物融入餐食，包括國寶鍋物翠玉白菜鍋、慈禧太后最愛的萬壽菊花鍋，和以「玉鰲魚花插」發想的「魚躍成龍鍋」，象徵魚躍龍門、金榜題名。

經歷去年三級警戒緊縮期，吳品諭基於防疫，也提升服務品質，斥資40萬元引進AI機器人，並特別把機器人打造成為太監貓為客人送餐、帶位，創意服務成賣點，又減少與客人接觸，一舉兩得。

吳品諭說，AI機器人上線已2、3個月，多數消費者感到新奇有趣，還有人因為它專程來吃鍋，透露太監服裝十分考究，由於滿清後期太監服飾較豐富，所以周讓廷花了許多強化刺繡工法，機器貓著裝後再次讓顧客眼睛一亮。