紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）20日上午表示，如果新冠變種病毒Omicron出現社區爆發，就會加強全國防疫限制，但強調會把實施封城的可能性排除在外。

阿爾登表示，未來24個小時到48個小時內，一旦發生Omicron社區爆發，就會發布最高防疫限制的「紅色」燈號，包括大家要強制配戴口罩，和禁止在公共場所聚集，但政府不會採取封城措施。

她強調就目前疫情發展來看，最終會出現Omicron社區爆發。

她說：「我們從其他國家的情況了解到，確診Omicron的人數，能在不到14天之內，從數百人暴增至數千人。」因此政府必須在疫情爆發前做好因應的準備工作。

目前紐國在12歲以上的人口裡，約93％已完成新冠疫苗接種，約20％已打第三劑加強針。

阿爾登說，必須有更多人打第三劑疫苗來加強防護。因為各國數據顯示，打過第三劑疫苗能對Omicron發揮更好的防護力。

紐國因嚴格的防疫措施，和做為島國容易阻止新冠肺炎從境外傳入，因此目前仍未出現Omicron社區爆發。但在鄰國澳洲的疫情迅速惡化之下，紐國也開始為未來可能爆發的疫情做準備。