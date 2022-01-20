行政院會今通過「後備軍人召集優待條例」草案，未來後備軍人召集五次將給予獎金。（本報資料照）

行政院會20日通過由國防部擬具的的「後備軍人召集優待條例」草案，將函請立法院審議。草案內容包括，召集期間企業給付員工薪資150％自所得額減除、後備軍人接受召集達五次者發給獎金等優惠。另外，後備軍人教召津貼，將以基本工資的1.5倍計算，將依軍官、士官、士兵調漲為每日1350、1200、1650元，預計今年三月實施。

為保障後備軍人接受召集相關權益，並減少召集期間對企業營運之衝擊，促使達到「廣儲後備能量」及「提升後備戰力」目標，國防部擬具「後備軍人召集優待條例」草案，研訂年度接受召集後備軍人享有相關優惠，及其雇用企業營利事業所得稅減優惠，可使召集制度更臻周延，助益強化後備戰力。

「後備軍人召集優待條例」立法重點包括後備軍人接受召集達五次者發給獎金、解除召集一年內至國軍醫療院所免掛號費、得至國軍福利站購物、英雄館自費住宿，另召集期間企業給付員工薪資150％自所得額減除等相關優惠。

針對召集第五次獎金制度，國防部表示，召集獎金制度會授權訂定辦法明訂金額要承辦行政院核定，以今年度召集實施完後天數人次計算所得額，相關規劃另訂辦法。

另外，現行教召津貼，軍官士官士兵每日分別為900、800、700元，行政院已經核定將調高津貼為1350、1200、1050元，三月起實施，採取新舊制並行。

本條例草案從今年元旦起實施，因仍待立法院審議，待立法院三讀通過後生效，相關措施將會溯及既往。