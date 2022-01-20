上市櫃紡織廠去年營收表現可圈可點，除了紡織股王儒鴻(1476)和股后聚陽(1477)營收年增2位數，上櫃的紡織股也表現不俗。興采(4433)全年營收逾3成，光明(4420)全年營收年增達55%，東隆興(4401)全年營收年增達59%。該3檔個股去年前3季的EPS也都超過1元。展望今年，法人看好疫後的復甦帶動運動休閒等需求。

興采去年底宣布雙方通過以聚紡每一股普通股換發現金5元、及興采新發行普通股1.2股之對價，兩家公司進一步整併，公司暫訂今年4月1日為股份轉換基準日，完成後，聚紡將成為興采100%持股的子公司，聚紡終止上櫃並停止公開發行。

興采與聚紡原本就是同一個老闆陳國欽，前年3月，興采宣布以每股40元，公開收購聚紡30%-40%股權，興采成為聚紡最大股東，緊接著在去年10月興采再宣布併購聚紡。興采表示，由於紡織業走向大者恆大，整個產業趨勢是大客戶集中下單，興采與聚紡為上下游關係，興采為全方位節能、環保機能性紡織品的領導品牌，尤其以全球首創的咖啡紗聞名；聚紡則為國內機能性防水透濕布的專業加工廠。透過垂直整併，興采負責從紗、織、染整垂直整合提供布料，再交給聚紡做專業代工，可以提供客戶一站購足的全方位服務，大家一起打「團體戰」。聚紡去年全年營收為7.9億元，前三季EPS為1.64元；興采去年全年營收為28.8億元，前3季EPS為1.17元。

光明絲主要從事聚酯加工絲之生產及銷售，不動產出租出售及工業廠房開發租售業務。產品包括:複合織物：以陽離子纖維或與陽離子纖維及混紡的人造纖維加以高科技、多機能創新素材為主。特殊機能性布：具吸濕、排汗、抗茵、防臭、抗紫外線之健康機能性時尚布種。新合纖織物：搭配彈性纖維的素材或是37.5火山灰紗或是環保紗加入運用，提高原有產品的功能需求，更符合現今流行趨勢的環保功能性運動休閒的需求。公司產品營收比重為聚酯加工絲佔95%，不動產租賃收入佔4%，公司產品逾9成為內銷。