行政院會20日通過「後備軍人召集優待條例」修正草案，未來後備軍人接受召集達五次者，由召訓機關或部隊發給召集獎金；另召集期間，企業給付員工薪資150％得自所得額減除。
條例修正重點包括：後備軍人接受召集達五次者，由召訓機關或部隊發給召集獎金；後備軍人解除召集一年內至國軍醫療院所免掛號費、得至國軍福利站購物、英雄館自費住宿；企業依規定給付員工接受召集請假期間的薪資，薪資金額的150％，得自申報當年度所得稅的所得額中減除。
「後備軍人召集優待條例」修正草案，後續將函請立法院審議。
行政院會20日通過「後備軍人召集優待條例」修正草案，未來後備軍人接受召集達五次者，由召訓機關或部隊發給召集獎金；另召集期間，企業給付員工薪資150％得自所得額減除。
條例修正重點包括：後備軍人接受召集達五次者，由召訓機關或部隊發給召集獎金；後備軍人解除召集一年內至國軍醫療院所免掛號費、得至國軍福利站購物、英雄館自費住宿；企業依規定給付員工接受召集請假期間的薪資，薪資金額的150％，得自申報當年度所得稅的所得額中減除。
「後備軍人召集優待條例」修正草案，後續將函請立法院審議。
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