彰化去年57件火災一半是違章農地工廠，環團質疑舉報160件新增違章拆除掛零。（吳敏菁攝）

彰化去年57件火災一半是違章農地工廠，環團質疑舉報160件新增違章拆除掛零。（吳敏菁攝）

彰化去年57件火災一半是違章農地工廠，環團質疑舉報160件新增違章拆除掛零。（吳敏菁攝）

彰化去年57件火災一半是違章農地工廠，消防員工作權益促進會要求編列預算拆除新增建違章工廠。（吳敏菁攝）

去年12月接連大型農地工廠火災燒得消防人員疲於奔命，惡化空品，汙染土地，彰化縣環保聯盟指出，2021年度消防資料顯示57筆火災，49％屬違章農地工廠，加上10％疑似農地工廠則農地工廠的火災事故，可能高達59％，對於急遽新增的違章，舉報160件拆除掛零。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，農地工廠的火災事故高達59％，比起工廠位於工業區佔25％，住宅區14％，嚴重多了，57筆火災中也以彰化市高達11筆佔19.3％、約1／5數量最多，其次鹿港鎮5筆佔8.8％。

地球公民基金會蔡佳昇指出， 2020年3月20日起檢舉了160件彰化新增違章工廠，至目前拆除掛零，地政單位依《區域計畫法》執行執行斷水斷電只有兩件，經濟部彙整手上名單及民間陳情，交查316件未登記工廠，近兩年來，彰化縣政府僅稽查188件違章工廠，只有經濟部交查59％。而全台縣市政府平均稽查率是88％，彰化縣完全拖累全台違章工廠治理效能。

環團也指出，彰化縣政府收取納管輔導金與營運管理金高達5億，明定應作為管理輔導之用。增加查處人力，並編列一定預算作為啟動拆除之用，每次拆除結案都要向違建人回收代拆除費用。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇表示，農地違章工廠缺乏水源、道路狹窄搶救困難，災後更讓彰化土地造成汙染，2019年2名消防員因搶救違章鐵皮工廠不幸殉職，內政部公布調查報告，清楚寫出因國家未妥善處置違章工廠的制度問題是造成人員殉職因素，去年又有彰化喬友大火、高雄城中城發生，不希望每次都要透過殉職死亡，才換對於公安問題的重視。

消防員工作權益促進會要求積極面對違章工廠不斷增生，要編列預算拆除新增建違章工廠、並加強納管廠商的消防設備，加裝機械式排煙與自動灑水系統，根絕與減少違章工廠的公安風險。

彰化縣政府表示，工廠管理輔導法從公布迄今僅1年10個月，已輔導2470家未登工廠完成纳管，940家完成改善計畫，1590家取得特定工廠登記證。未登工廠的輔導金會優先用於未登工廠及周遭公共環境的改善，今年縣府即由未登工廠輔導金的收入中提撥1億1000多萬元的經費提供水資處編列111年水域水質改善工程。