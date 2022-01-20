瓊瑤無論是小說或是改編的影視作品，都是流量的保證，也成功捧紅不少女明星，不過「第三代瓊瑤女神」岳翎甘願為愛放棄大好前途，跟隨丈夫嫁到加拿大，至今已16年未再公開露面。

岳翎外型嫻靜、古典，20歲就在演藝圈工作，曾演過《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》等瓊瑤作品，將劇中角色詮釋得楚楚可憐又堅毅，讓觀眾備感心疼，同時讚嘆岳翎的演技真的很好。除了瓊瑤的作品，岳翎也參與多部電視劇的演出，不管是古裝、民初或現代扮相，總能輕鬆地駕馭，逐漸坐穩當時台灣戲劇圈女神的地位。

岳翎在《青青河邊草》中飾演杜青青，讓影迷至今難忘懷。(中時資料照片)

岳翎《梅花三弄》劇照。（圖／中時資料照）

岳翎穿旗袍超古典美。（圖／中時資料照）

不過，這些名利對岳翎來說，似乎不是人生最重要的，因為她更看重感情，活躍演藝圈時，最著名的前男友是謝祖武，兩人交往3年，傳出為了給予男方安全感，訂下拍戲的「三不規則」：不抱、不吻、不能有床戲，無奈還是走上分手一途，岳翎當時半年都沒有公開現身，被外界猜測那段時間在療情傷。

儘管沒能走到最後，岳翎、謝祖武沒交惡，仍是演藝圈的好夥伴，分手7年後，兩人用成熟的心態合演《啞巴新娘》中的苦情夫妻，互動不但不尷尬，反而更有默契，昔日鴛鴦重逢也使宣傳期多了話題，岳翎坦言當年公開戀情壓力太大，分手的主因為謝祖武比她出道早，較難接受女友知名度較高，加上她自認當時脾氣不好，種種因素下難以維持感情，並替對方澄清沒有劈腿之嫌。2002年謝祖武結婚，岳翎親自致電道賀，但沒參加婚禮。

2005年，岳翎拍完《愛戀狂潮》後，忽然消失3個月，再度傳來消息時，竟是結婚喜訊，她致電告訴經紀人，自己已和當時的男友郭先生飛到加拿大，自願放棄20年的演藝工作。多年後有台灣觀眾在加拿大看見岳翎，她一身樸素地跟老公在超市買菜，被認出時和善地微笑點頭，溫柔婉約的氣質依舊。