大陸女星楊冪是著名的流量女王，靠戲劇起家的她，不只擁有精湛演技，楊冪還以天使臉孔、魔鬼身材坐擁高人氣，不過私下的楊冪相當親民，就有網友在日前直擊，野生楊冪玩夾娃娃機，大讚「楊冪的腿真的是又長又細！」而楊冪被認出後還大方跟民眾打招呼，完全沒有女神包袱。

楊冪日前被直擊，與大陸知名主持人張大大一起現身商場，兩人還一起玩夾娃娃機，只見楊冪低調頭戴鴨舌帽、口罩，身穿黑色長版外套、貼身長褲，腳踩長靴，楊冪穿搭包緊緊，但仍藏不住她一雙大眼睛，網友還大讚「楊冪的腿真的是又長又細！本人超級nice，還說了掰掰」，親切舉動狂圈粉。

野生楊冪玩夾娃娃機。（圖／取材自新浪娛樂微博）

其實，野生楊冪被認出已不是第一次，她日前就被網PO出豪穿寬鬆上衣、下衣失蹤的逛街穿搭照，楊冪雖然低調戴黑色鴨舌帽、黑色寬鬆上衣，不過她大秀細長鉛筆腿，讓楊冪很難不被認出來，楊冪受封「腿精」的美名，更是當之無愧。

楊冪造型多變，熟女魅力十足。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

身為流量女王的楊冪，私下一舉一動都備受矚目，就連楊冪的穿搭也都是話題，夯到登上新聞版面、微博熱搜，甚至引發搶購潮，但因人紅是非多，楊冪就遭疑有雇用服裝師搭配私服，甚至被酸作秀，對此，楊冪則展現高EQ說，衣服都是自己購入、搭配的，認為每個人都把自己打扮得美美的，她也沒必要把自己穿得難看，楊冪還霸氣說：「我就是這麼有品味，我有什麼辦法？」