台中市政府經發局輔導天津路服飾商圈即日起至1月30日舉辦「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」，集結包括年貨糖果餅乾、南北乾貨、特色小吃及批發服飾等200家攤商，熱鬧滾滾。昨日開幕式，市長盧秀燕到場贈送歲末首禮，現場摸彩抽出幸運兒陳小姐，獲得價值1萬5000元的純金小老虎，祝福市民新年快樂、福虎生豐賺大錢。

台中天津商圈年貨大街熱鬧開幕。 圖/台中市政府提供

台中天津商圈年貨大街熱鬧開幕，市長盧秀燕到場。 圖/台中市政府提供

現場準備總價值10萬元的新春禮券，只要持200元五倍振興券，就能直接兌換成400元天津加倍消費券，吸引大批民眾參加，氣氛熱鬧。盧市長表示，天津商圈年貨大街是全國指標性服飾商圈，過年就是要「戴新帽、穿新衣、買新鞋」，天津商圈也祭出非常優渥的折扣及摸彩券活動，只要來現場消費就有機會中獎，歡迎大家來台中天津商圈選購。目前為止，在市民及市府共同努力下，台中疫情相對平穩，因此可以舉辦年貨大街活動，市民只要做好防疫，就可以安心選購。

盧市長提醒，今年的年貨大街配合防疫，不開放試吃，請民眾落實全程戴口罩。因為病毒無法百分之百控制，萬一有風吹草動，市府不排除進行管制或備案，例如減少容留人數或其他限制性措施，最壞的狀況就是取消活動，市府將持續努力防疫，也請大家共同落實相關防疫工作，平安過好年。

天津商圈管理委員會主委吳永芳表示，考量到開幕式在平日舉辦，部分民眾無法參加，1月23日將再舉辦天津年貨大街歲末慶典，發放888個新春「萬得虎紅包」。此外，年貨大街期間至商圈會員店家消費滿300元還可獲得摸彩券，摸彩品有GOGORO-viva 1台、iPhone 13手機2支、商圈5000元購衣券3名及1000元購衣券168名，總價值達40萬元，年貨大街摸彩箱封箱時間為1月30日中午12時，並於當日下午3時抽出獎項，歡迎民眾到天津商圈買年貨、添新衣。

經濟發展局指出，天津商圈年貨大街是台中市商圈活動中最重要的活動之一，往年活動皆吸引許多民眾前往消費，且招募攤商不能與原有服飾商圈店家商品重複，共同建構異質市場，擴大經濟規模；但「拚經濟不能忘防疫」，今年天津年貨大街期間以最嚴謹的防疫措施舉辦，除配合中央流行疫情指揮中心「歲末/跨年大型活動防疫準備注意事項」外，全程禁止邊走邊吃、不開放試吃，天津商圈也主動縮減規模並配合市府防疫規定，安排現場安全社交距離宣導員，引導民眾保持社交安全距離、嚴格執行容留人數管制並清楚標示活動容留人數、宣導年貨大街所有從業人員應儘速接種2劑疫苗等措施，希望帶給市民安全無虞的年貨大街。

今日天津商圈年貨大街活動在祥獅獻瑞鑼鼓喧天中熱鬧開幕，包括盧市長、經發局長張峯源、天津路服飾商圈主委吳永芳等人皆出席。