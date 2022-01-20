近期大陸國家稅務總局與自然資源部聯合發布不動產登記資訊共享的通知，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅提醒，過去台商看好大陸不動產增值幅度大，基於財富配置會購買房產，但近期大陸公部門資訊共享及數位稽查能力越來越強，應注意未來房地產稅務法令改革趨勢，預先思考未來處分時能否主張為唯一住宅或普通住房，享受當前免增值稅、個人所得稅優惠與未來財富傳承。

大陸官方最近登場的不動產登記資訊共享，意思是指當未來房產所有權變更時，房產變更登記部門會及時將權利人姓名與證件號碼、不動產共有情況、單位代碼、坐落、面積、交易價格、權利類型、登記類型、登記時間等資訊跟稅務單位連線，做到單一窗口線上線下均可及時辦理。

徐丞毅表示，此舉雖簡化不動產變更流程，但深層目的是作為未來推動房地產稅改革時，能掌握全國各地不動產單位代碼，進而完善目前稅務機關城鎮土地使用稅與房產稅的數據庫。

徐丞毅進一步說明，房產稅是「共同富裕」稅務改革的重點，先掌握即時不動產登記資訊，未來稅務稽徵上將更為便利。