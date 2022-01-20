《上古世紀》開放全新天賦「歡樂」與伺服器

攜手全球知名角色「Hello Kitty」合作活動登場

由韓國XLGAMES研發直營的MMORPG線上遊戲《上古世紀》，今（20）日更新開放全新天賦「歡樂」及伺服器「SpellDance」，並攜手全球知名角色「Hello Kitty」推出合作活動，帶來許多豐富有趣的玩法內容，陪伴玩家喜迎新年！

玩家期待已久的全新天賦「歡樂」今日正式開啟，「歡樂」是基於遠征隊12人之一「娜伊瑪」的治療能力，能善用於大小規模的戰爭，並可根據使用目標為敵方或盟友，發揮不同的效果加成，為玩家帶來更精彩刺激的上古世界大戰。

本次更新也同步開放新伺服器「SpellDance」，先前參與事前登錄的玩家，都可以上線領取新服登錄禮包，可獲得「外形材料：戰爭女神」、「上古祝福：30天」等眾多獎勵，提升戰力。

《上古世紀》X「Hello Kitty」限定合作吸睛登場！

《上古世紀》與全球知名角色「Hello Kitty」推出合作活動，與玩家在遊戲中相見！即日起至2月3日（四）活動期間，玩家不僅可以穿上「Hello Kitty」時裝，也能透過多款「Hello Kitty」限定家具擺飾，打造獨特風格的專屬家園，還有機會獲得限量「Hello Kitty跑車」。

策劃推動本次合作的XLGAMES Team Manager Kim Hyeon Min表示：「團隊收到了包含台灣及東南亞等許多玩家的提議，希望遊戲中能加入不同主題的聯動，所以這次特別攜手與超人氣『Hello Kitty』合作，不只推出多款專屬時裝、道具，還準備了可以在幻想島體驗和遊玩的空間，希望能為玩家帶來更多樂趣。」

《上古世紀》X「Hello Kitty」合作登場