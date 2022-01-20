亞東醫院護理師（案17967）確診一案，今再傳1例確診，是該名護理師的3歲兒子，居隔期間由陰轉陽，個案詳細訊息待中央流行疫情指揮中心下午公布。

亞東醫院護理師1月15日出現咳嗽症狀，PCR採檢確診，昨天護理師5歲的大兒子（案18081）被驗出陽性確診，而今新北市衛生局證實，護理師年僅3歲的小兒子在隔離期間「陰轉陽」確診，列為今天公布個案，詳細個案訊息待指揮中心公布。

而亞東醫院也強調說，目前院內的採檢都還是陰性。