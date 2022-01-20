亞東護理師傳播鏈擴大 再增同住3歲兒確診 12:082022/01/20 中時新聞網 何立雯 、 楊雅婷 、中時、 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東護理師傳播鏈擴大，再增同住3歲兒確診。圖為化學兵在路上消毒的畫面。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞東醫院護理師（案17967）確診一案，今再傳1例確診，是該名護理師的3歲兒子，居隔期間由陰轉陽，個案詳細訊息待中央流行疫情指揮中心下午公布。 亞東醫院護理師1月15日出現咳嗽症狀，PCR採檢確診，昨天護理師5歲的大兒子（案18081）被驗出陽性確診，而今新北市衛生局證實，護理師年僅3歲的小兒子在隔離期間「陰轉陽」確診，列為今天公布個案，詳細個案訊息待指揮中心公布。 而亞東醫院也強調說，目前院內的採檢都還是陰性。 亞東護理師可能在社區染疫？前台大醫這樣說 問題不在第三劑 李秉穎：與病毒共存關鍵在20％的人 #亞東醫院 #護理師 #兒子 #確診 #感染源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 13:242022/01/19 生活 八德大湳市場攤商確診感染源不明 社區採檢600多人結果出爐 10:442022/01/20 生活 防疫司機確診 車隊733人採檢結果出爐 10:272022/01/20 生活 新竹確診女連2天逛巨城 和聯邦銀染疫者在IKEA足跡重疊 15:432022/01/19 生活 機場又有破口 確診防疫人員為新傳播鏈 04:102022/01/19 焦點要聞 新加坡單日確診又破千 估春節前後達Omicron高峰 10:032022/01/19 國際 本土＋10 亞東醫院護理師兒確診 桃園巿場攤販染疫 13:502022/01/19 生活 第6條傳播鏈引爆！亞東護理師定序出爐 和桃機無關 14:152022/01/19 生活 索羅門群島發現確診病例 首都封城60小時 22:112022/01/19 國際 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 14:052022/01/19 生活 亞東醫院護理師5歲兒染疫 Ct值20 親子共遊足跡曝光 14:252022/01/19 生活 雙鐵不禁飲食 高鐵維持自由座 04:102022/01/19 焦點要聞 案17298改判本土居住地萬華區 研判新北防疫旅館群聚 16:212022/01/19 生活 生活熱門新聞 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 她頂寒風擺攤撐生計 嬰躺紙箱流鼻水喊「媽媽抱」網看哭 - 生活 高雄零確診沒了 隔5個月再現染疫個案 市府下午說明 - 生活 男從台積電離職揭血汗內幕 大嘆：成為公司消耗品 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。