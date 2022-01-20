台灣加班文化盛行，不少上班族都習以為常，一名作業員表示，他在傳產公司當上班一年，儘管每天都要加班，但也沒有想過要離職，直到上個月發薪水，他打開薪資單看才發現，他上個月加班時數111小時，但加班費加上底薪卻連5萬元都沒有，決定領完年終就離職。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，他大學畢業後進入一間傳產公司當作業員一年，雖然每天都要加班、沒有自己的休閒時間，但同事們人都很好，所以也沒想過要離職，直到上個月發薪水，他打開薪資單看才驚覺，自己付出的努力和領到的薪水不成正比。

原PO曬出薪資單，上個月加班時數111小時，但月薪連5萬元都沒有。﹙圖／翻攝Dcard）

從原PO曬出的薪資單可見，他的底薪為2萬9070元，加班時數總計111小時，加班費共2萬744元，加上底薪後，月薪總計4萬9814元，連5萬元都沒有。

原PO哭訴，以前在公司沒加班時會被主管碎念幾句，還遇過主管搞事，機器不會修指定他來處理，讓他氣憤直呼，「到底我是作業員還是工程師？如果我是工程師，我薪水為何還這麼低」，因此決定領完年終就離職。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「這薪水也太差了吧」、「你們加班時數超標了」、「很明顯時數肯定超過勞基法限制了」、「如果你能修機器那你薪水嚴重被低估」、「換算下來時薪120元，你可真廉價啊」、「想法換一下，公司沒有你，一樣可以存活下去，那台機器沒有你，老闆一定會想辦法找人修好，為了你的肝著想，還是趕緊換工作吧」。