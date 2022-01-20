新北市政府今（20日）舉辦「親師生協力，嚴防性剝削」兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會。（葉書宏攝）

新北市政府今（20日）舉辦「親師生協力，嚴防性剝削」兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會。（葉書宏攝）

新北市政府今（20日）舉辦「親師生協力，嚴防性剝削」兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會。（葉書宏攝）

兒少性剝削3年成長6成 新北戲劇公演捍衛兒少權益

新北市政府今（20日）舉辦「親師生協力，嚴防性剝削」兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會，由莊敬高職表演藝術科學生演出，新北市長侯友宜與學生們一起觀劇，他說，兒少性剝削3年成長了6成，校園防範性剝削絕對是現在最重要預防青少年犯罪的一環。

侯友宜表示，這3年來因為3C產品，還有網路跟社群媒體蓬勃發展，同學們經常使用這些科技產品，相對的帶來很多利用科技的犯罪，尤其在兒少性剝削的過程當中，看到很多同學都不小心、不注意把很多的私密照片傳給了其他的人，被別人利用控制這些同學。

侯友宜說，兒少性剝削3年成長了6成，校園防範性剝削絕對是現在最重要預防青少年犯罪的一環，同學一定要牢記，絕對不要有私密照片、不拍照，以及如果有接到不分享、不留存，更重要的如果有跟加害者對話要截圖，讓用法律尋求113、110以及老師的協助，讓性剝削能夠及時喝止，要勇敢講出來，勇敢地來跟師長以及檢方單位一起合作，讓兒少性剝削能夠有效的控制。

社會局表示，全國兒少遭受性剝削問題日趨嚴重，新北市2019年性剝削通報案件共192案（男占11.5％、女占88.5％）、2020年性剝削通報案件共290案（男占21.7％、女占78.3％）、2021年性剝削通報案件共325案（男占26.2％、女占73.8％），遭受性剝削型態以私密照遭傳播、散布為最多，除了以私密照威脅霸凌，也有恐嚇取財的犯罪型態，被害人已不限於女性，男性被害人的比例逐年升高。

社會局長張錦麗表示，多年來持續在新北市公私立國小、國中、高中職推動「紫絲帶學堂」，推動家庭暴力、性侵害、性剝削防制宣導教育，提升兒少對性別暴力的敏感度，學習保護自己及向外求助。

教育局長張明文表示，新北市校園性平案件中網路性騷擾（散佈或觀看網路照片或影像）案件逐年攀升，經調查後成案者從107學年8件攀升到109學年17件，足見網路性剝削、性騷擾議題為網路世代的重點防治項目。

莊敬高職校長林淑貴說，表演藝術科的學生演出《噓！不要告訴別人》，劇中麗莎因為被拍了私密照、遭受威脅，不敢到學校上課，在親友和同學的鼓勵下走出陰霾，間接影響了遭受誘騙的同學小可，最後報請警察和社工協助，學生們從去年8月開始籌備，克服疫情、防疫問題，終於完成精彩的演出。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。