美國通貨膨脹數據持續攀高，迫使聯準會升息態度轉趨強硬，市場預估升息時間點可能從原先的6月提前至3月，這也導致美債殖利率攀高，全球股市陷入震盪，儘管如此，有專家認為，對抗通貨膨脹，今年要升息8次才夠。

綜合外媒報導，避險基金Marathon Asset Management共同創辦人Bruce Richards針對目前通膨與經濟現況發表看法，「為了對抗高通貨膨脹，聯準會今年可能要升息8次才夠，且收緊經濟政策最後會導致經濟衰退。」

此外，Bruce Richards提到，由於全球金融市場受到緊縮、通膨上升等因素衝擊，消費者的購買能力受到阻礙，今年美國的經濟成長將減速，「美國2022 年底的經濟成長年增率將落在1.5至2%之間，與聯準會12月利率會議時所預測的3.3至4%成長率有顯著差距。」

報導指出，從過去的歷史經驗來看，聯準會開始升息到經濟出現衰退需要約2年時間，因此Bruce Richards認為，短期內不會出現企業違約潮，預料真正的經濟衰退會在2024年中到來。

Bruce Richards補充說道，「目前許多企業還可以承受原物料、運輸及勞動力成本上漲的壓力，所以即使經濟成長放緩，還不至於馬上出現違約潮。」

美股四大指數近期出現震盪，道瓊周二大跌超過540點後，周三再跌逾339點，收在35028.65點，兩天累積跌點近900點，納斯達克指數周三下挫166.64點（或1.15%）收在14340.25點，標普500指數跌44.35點（或0.97%）收在4532.76點，費城半導體收在3612.19點，跌115.05點（或3.09%）。