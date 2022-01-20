立法院審查今年度中央政府總預算，驚傳華視總經理莊豐嘉恐嚇要求國民黨撤下檢討華視長年虧損的預算提案，引發譁然。對此，民眾黨蔡壁如直言這是獨裁政府的第一步，酸說「懷念在野的民進黨」，因反觀民進黨在野時，一直強調黨政軍退出媒體，蔡壁如完全贊同並認為這才是國家正常化的第一步。

蔡壁如今（20）日在臉書指出，昨天竟發生華視總經理莊豐嘉「威脅」國民黨，如果不撤回預算刪減案，就要「修理」國民黨。蔡壁如也表示，莊豐嘉說自己的職位不是官派，但官威耍起來竟也十分理直氣壯，質疑是誰給他這樣的底氣？是誰讓他認為可以「隨己意」「修理」國民黨？

蔡壁如續指，這只是冰山一角，君不見現在的傳統媒體，幾乎只剩一種聲音，只有監視、批評在野黨的言論，如果遇到選舉，對於不同的意見、和執政黨站在對立面陣營，就展開集體鋪天蓋地的滅毀式碾壓，必定置對手於死地，如果批評太過就撤照，而關中天就是其中一例。殺雞儆猴之後，哪一台不是乖乖聽話？哪一台不是吃飯、睡覺、打東東。至於東東是誰？蔡壁如說，大家心知肚明。

不是說黨政軍退出媒體嗎？不是說黨政軍「一股」都不能持有媒體嗎？蔡壁如表示，但民進黨正全面性的用「置入行銷」在操控媒體，打開電視、翻開報紙，幾乎都是政府單位的廣告，從中央到地方，比比皆是。如果媒體不聽話，NCC先關切，關切的方式不是開單罰錢就是到場檢查，罰單一直開，動輒十數萬；如果聽話，政府預算直接下下來，糖跟棒子交互使用，直到媒體乖乖聽話，實在很渣。

蔡壁如認為，用恐嚇來統治，是最粗暴也最簡單方法，現在的民進黨用得很好、也很純熟，他們離獨裁政府已經不遠，用意識型態進駐媒體，正在對全體國人展開一場無所不在的認知作戰。文末，她並提醒「要小心、保持清醒！」