「最美港姐」李嘉欣日前一度傳出命危，她曬出自己進加護病房的照片，表示因心臟不適緊急送醫後搶救了48小時，在鬼門關前走一遭撿回一命，讓不少粉絲嚇傻，但也有部分酸民毒舌回應：「報應」、「寶詠琴來找你了」，原來是她多年前與香港富豪劉鑾雄的一段轟動情史當時引來兩極評價。

據《搜狐娛樂》報導，李嘉欣近日大病一場後康復，微博下的留言卻出現部分惡語，還有人諷刺：「天道好輪迴，蒼天饒過誰？」，許多人都刻意提及「寶詠琴」三字，令人好奇該人身分，原來寶詠琴是綽號「大劉」、如今身價千億的香港富商劉鑾雄的第一任妻子，當年劉鑾雄到外地就學時和寶詠琴墜入愛河結婚，兩人後來一起創業，生下一子一女，但隨著男方事業越來越成功，夫妻關係也亮紅燈。

部分網友在李嘉欣微博下留毒舌評論。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

1992年寶詠琴主動提出離婚，傳聞主因是受不了前夫花名在外，離婚後雙方又繼續鬧翻，而在劉鑾雄的眾多紅顏知己中，對李嘉欣的疼愛最受矚目，還傳聞李嘉欣曾打電話挑釁寶詠琴，讓寶詠琴氣急攻心，網上還流出過一段疑似李嘉欣和劉鑾雄的對話錄音，可見雙方發生激烈爭執，但身價非凡的劉鑾雄竟百般退讓，也可見大劉私下對李嘉欣的好脾氣。

陸媒報導李嘉欣過去與寶詠琴風波。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

2002年，寶詠琴宣布罹癌，隔年病逝，享年49歲，而早年她與李嘉欣勾心鬥角的過往至今仍成為話題，但李嘉欣後來沒和劉鑾雄結婚，13年前嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨，生下一子，李嘉欣受訪時被問到為何沒選擇劉鑾雄？李嘉欣大方說：「有一種人不是那麼專一的，可能他會很愛你，最愛的是你，但他會有其他女朋友，我接受不了」。