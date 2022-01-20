立法院審查今年度中央政府總預算，驚傳華視總經理莊豐嘉恐嚇要求國民黨撤下檢討華視長年虧損的預算提案，朝野譁然，民進黨團總召柯建銘也喊，一定叫莊豐嘉離開總經理職務。國民黨立委李德維直言，莊豐嘉之所以被撤換，是因為早已得罪「老柯（柯建銘）」。

李德維指出，首先恭喜華視總經理莊豐嘉，即將「求仁得仁」，榮任華視前總經理。再來，致敬莊總的恥度，都被老柯，華視董事長陳郁秀，文化部長李永得罵成那樣了，他還「堅守崗位」不請辭，要等人撤換。

李德維指出，莊豐嘉之所以將被撤換，與他傲慢以對國民黨，甚至揚言「公器私用」修理國民黨，都完全無關，是他早已得罪了老柯，說到底，本黨恐怕還是被人「當成塑膠」。

他質疑，莊豐嘉本就無足輕重，只要民進黨有錢，有權，有勢，有官爵能封，隨時都能找到千百個莊豐嘉，也許忠誠更高，臉皮更厚，手段更烈，甚至腦筋更好，就更難對付。

李德維強調，於是乎莊豐嘉的去留，根本無關宏旨，這場攻防真正該關注的不是莊總個人的二百五行徑，而是引爆這場爭議的，國民黨最初的提案直指華視經營績效不彰，文化部的標案補助是否合理？以及華視作為公廣集團，卻與所謂「事實查核中心」狼狽為奸，以查察假新聞為名，專門替對執政黨不利的消息擦指抹粉，卻對民進黨，或是民進黨政治人物各種公然花式造謠，置若罔聞。