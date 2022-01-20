謝和弦前妻Keanna自爆和ØZI露骨私訊對話，坦承「我們曾經有過關係」，不滿ØZI沒出面解釋的她，直接怒嗆：「我是砲友暈船嗎？」除了釣出前夫謝和弦砲轟「當我是塑膠做的吼」，網紅陳沂也忍不住狂酸「沒讀書的中二女孩」。

Keanna承認與ØZI曾有過關係，更秀出曖昧調情私訊，強調不顧團隊意見堅持「保Z」，沒想到卻不見ØZI出面解釋，無奈表示：「明明你一句話就能熄火，卻不表態，讓我非常心寒當初做了堅持保護你，自己全擔下來的決定」，強調「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你」，透露被傷的很深，對於被她點名跟記者「說謊」的經紀人，也不忘隔空喊話：「是否請妳撇開妳個人對我的敵意，好好的跟我溝通止血，而不是放任輿論與揣測讓我一直被燒。」

對於Keanna近日言論，讓網紅陳沂看不下去，直接發文狂酸：「謝和弦前妻Keanna，感覺就是那種藥吃很多，然後很愛寫不知所云長篇論文，假裝自己好像很有文采，其實根本沒讀書的中二女孩」，對此，網友也紛紛回應：「自己暈船還硬要人家承認她」、「計畫要做的事情失敗就說自己腦子不清」、「說自己不是暈船的砲友，結果手上刺了對方的生日」。

對此，前夫謝和弦先是強調終於真相大白，直指Keanna2年多前早預謀好，怒嗆：「報警送我進看守所，轉身就跟媒體演悲情戲，當我還被關在精神病院，妳跑去跟金曲新人打砲，還有臉告我侵害配偶權」，今（20日）再度發文狠酸Keanna在床上主動進攻，把ØZI嚇到謝絕聯絡，最後約砲暈船得不到就毀掉。