無極資本管理有限公司（「Infini Capital」宣布，繼2021年取得優異投資表現後，公司現正尋求為旗下基金Infini Master Fund（「基金」）募集新資金，目標投資者包括位於北美的退休基金、捐贈基金，以及位於亞洲的家族辦公室等。因應公司的強勁成長，無極資本亦在全球各辦事處宣布多起高級管理人員任命，包括任命宋朕堯（Jim Song）為香港辦公室助理基金經理。無極資本計劃在2022年第二季度向外部投資者開放基金募資。

宋朕堯曾在包括花旗集團、中信等大型金融機構任職亞太地區交易員。與他同年加入的，還有另外四位基金經理，投資領域涵蓋指數投資、股票多空對沖與相對價值策略。2021年，無極資本團隊人數增長三分之一，更於台北成立新辦事處。

對於公司在過去數年的表現以及近期數項團隊任命，無極資本創始人及首席執行官錢濤（Tony Chin）表示：「2021年是無極資本的發展里程碑。這一年內，我們達致重大的增長，並在全球各地招攬更多人才，同時在台北設立新的辦事處。2022年新年伊始，我們宣布了數項任命，並將基金開放予外部投資者。2022年對公司而言將會是充滿期望的一年。歐洲的政治風險、不明朗的通脹前景、日本政府債券期貨，以及可能出現的中國A股市場回升，這些都將在接下來一年帶來值得注意的交易機會。」

無極資本計劃在2022年第二季度向外部投資者開放基金募資。無極資本於2015由錢濤成立，是一家國際和多元化的投資管理公司，其主要業務包括私募股權投資以及對沖基金。