英國首相強生(Johnson)宣布結束新冠傳染病防疫措施，包括停止在英格蘭的強制戴口罩措施；在Omicron病毒達到一高峰之後，英國似乎試圖與病毒共存。

強生對Omicron病毒採取「輕接觸」政策，從12月8日開始導入居家辦公、疫苗通行證、以及更多場所戴口罩等措施，但沒有較全球其它地區的嚴格。

當英國染疫人數飆升時，住院和死亡人數沒有跟著上升，主要原因是英國的疫苗接種活動，以及病毒嚴重性較低。英國避免全面封鎖，與中國的零容忍態度形成對比。

強生周三表示，不再要求民眾居家辦公，立即生效。

強生引用官方資料，稱感染率正從創紀錄高位下降。強生說，Omicron病毒已經到達頂峰，連同疫苗接種行動，以及民眾對B計畫的反應，讓我們決定可以從B計畫回到A計畫。

首相說，B計畫將在1月26日失效，戴口罩措施不會依法地執行，疫苗通行證也不會是強制性。

但科學家警告，如果人們恢復正常生活，病例數可能會再次上升。