新北捷運公司2020年2月起推出「持電子票證搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」優惠計畫，活動截至2021年12月底有近2300人次兌領，但尚有1萬6千張票卡，大約216萬元回饋金尚未兌領，捷運公司提醒，未兌領的回饋金將於今年2月歸零，領取回饋金可直接利用站內售票加值機操作。

新北淡海輕軌2020年推出持電子票證搭乘淡海輕軌，當月搭乘票價累積滿200元可回饋50元現金，相當全票75折，只要滿額立刻就能回饋，藉此鼓勵淡水民眾使用輕軌通勤的習慣。然而，截至2021年12月底尚有1萬6千張票卡，大約216萬元回饋金尚未兌領。

新北捷運公司提醒，未兌領的回饋金將於2月1日歸零，民眾可於今年1月31日前至淡海輕軌各車站，利用電子票證直接於站內的售票加值機操作領取回饋金。

回饋金兌領步驟相當便利，只要到淡海輕軌沿線車站，將票卡放置於售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」按鈕，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」按鈕即可進行票卡加值完成兌領。

新北捷運公司同時提醒民眾，使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘淡海輕軌時，進、出站須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多。同時提醒民眾，搭車時仍要注意防疫規範，使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，並全程佩戴口罩、保持社交安全距離，確保乘車安全。