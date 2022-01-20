中華電信行動網速再獲國際測速權威肯定！中華電信於20日公布台灣Speedtest Award行動網速量測報告，中華電信再獲得2021下半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G)及2021下半年台灣「行動最快網路」(Fastest Mobile Network)兩項大。

這是中華電信繼2021上半年取得Speedtest「台灣5G網速第一」及下半年取得Opensignal 「5G下載網速第一」後，再獲國際權威測速機構肯定。

Speedtest此次廣泛收集80餘萬樣本數量測，中華電信「5G網速」下載中位數速度直飆427.88Mbps，可提供客戶全台最有感的5G服務。

同時，中華電信客戶不論手持iPhone或Android (含Samsung)手機，依據此次公布之量測資料，都可在中華電信網路享受到最高「5G網速」和最快「行動網速」。

中華電信5G持續建設有成，再次展現中華電信擁有行動最大獨立頻寬和最多行動基地台優勢，持續投入行動網路建設與技術升級(含5G) ，引領台灣行動網路邁向國際網速極致，中華電信強調，後續仍將致力提供客戶全球頂尖的5G行動網路服務，再創品質巔峰！

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信作為國內電信龍頭，技術領先業界提供優質的服務體驗，是獲消費者信賴的主要原因。5G基地台已提前達標，超越1萬2千台，2022年將持續建設擴大行動網路涵蓋。

謝繼茂強調，中華電信擁有5G最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台，再以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先技術工法，持續加速及加量建設5G，要享受超優質行動寬頻服務，中華電信是首選。

中華電信網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信連續囊括2021下半年國際雙認證機構5G網速第一(Speedtest和Opensignal)，成績獨步領先全台。提供客戶超優質網速服務，是堅持也是信念，客戶選擇中華電信，享受網速服務不必等！中華電信將持續擴大全台5G通信涵蓋，提供客戶極致的網速體驗。