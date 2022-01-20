美國10年期公債殖利率19日飆升至1.9％，創兩年新高，台股高科技族群同步承壓。IC設計龍頭聯發科（2454）27日將舉行法說會，惟股價20日仍下挫近2％、表現疲弱；反觀「新兵人氣旺」，高價電源管理晶片廠力智（6719）股價亮燈漲停、攻983元新高，掛牌以來股價已飆漲近七成，世芯-KY（3661）、創惟（6104）也強漲逾2％。

觀察台股IC設計族群，華碩集團旗下小金雞力智亮燈漲停、攻上掛牌新高，以承銷價589元計算，已累計飆漲66.89％，幸運中籤的投資人已大賺近40萬元；而除力智漲停外，愛普*也大漲近4％；創惟、點序、茂達、祥碩、立積漲幅則落在1～3％間。

此外，力智同步具有PMIC（電源管理IC）及MOSFET（金氧半場效電晶體）概念，「新兵加入」也激勵MOSFET族群逆勢走揚，杰力盤中勁揚逾2％、突破5日均線，大中、尼克森也力守平盤之上。

台股農曆年封關前夕僅餘四個交易日，台股卻陷入高檔劇烈震盪，法人分析，台積電法說會釋出樂觀展望，股價也同步創下歷史新天價，強勢的理由來自晶片缺貨。不過，客戶需求強勁，與台積電在同一條船上的IC設計族群，股價沒有表現疲弱的理由。