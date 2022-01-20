海洋委員會海洋保育署人員持續注意宜蘭龜首海域水質。（海洋保育署提供／林瑞益高雄傳真）

宜蘭海域在去年10月底出現「牛奶海」現象，海洋委員會海洋保育保署今年1月20日研判，牛奶海是因為該處海域「熱液作用」致使海底海水溫度促成熱對流，進而帶動海床中火成岩中較富集的銅金屬擴散至海平面水體，海保署將持續觀察水質檢測結果。

海洋委員會海洋保育署20日公布2021年第4季海域水質監测作業，僅宜蘭蘇澳沿海海域、大鵬灣灣內處、東港溪出海口處未達標，整體99.6％符合檢測標準。

對於宜蘭蘇澳沿海海域1處監測點銅0.034mg／L未符合海域環境分類及海洋環境品質標準，海保署說明，此海域地區銅濃度自2020年第4季在得子口溪、龜山島就有超標情形，在去年度特別關注宜蘭蘇澳沿海海域一帶海域水質。

監測結果，去年度第1季監測結果蘇澳港0.035mg／L仍超標，雖第2季已無超標情形，惟銅監測結果仍相較於其他海域有偏高情形，故陸續於8、9、10及12月於龜山島、得子口溪口、蘭陽溪口、新城溪口、蘇澳港及增測龜山島龜首、龜尾等7處進行銅濃度調查，結果也有偏高情形。

其中，去年10月28日宜蘭遊客發現龜首噴出大量磺煙，海保署於10月30日安排人員前往執行海域水質採樣作業，採樣時發現龜首處仍噴發磺煙，且海水有明顯乳白色現象，該次檢驗結果顯示該處海域銅濃度達0.066mg／L，12月份再次採樣，檢驗銅濃度含量已低於海域環境分類及海洋環境品質標準。

海保署表示，經與國內中研院等專業單位研析監測結果，研判可能為龜山島近期火山活動較活躍，「熱液作用」致使海底海水溫度促成熱對流，進而帶動當地海床中火成岩中較富集的銅金屬擴散至海平面水體，海保署將持續觀察水質檢測結果。