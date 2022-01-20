西螺鎮一家寺廟旁民宅出現貓隻誘捕籠，貼有紙條「執行公務中請勿移動，誘捕貓隻絕育，監視錄影中」，在臉書社群引起論戰。雲林縣動植物防疫所表示，誘捕籠是該所借給陳情民眾使用，並非該所主動誘捕，也非作為嚇阻餵食流浪貓的工具。

西螺一個臉書社群有網友張貼誘捕籠照片，呼籲宮廟旁住家如有家貓不要放出來，1月19日至31日雲林縣動植物防疫所將捕捉流浪野貓，沒植入晶片的家貓不見請自行詢問防疫所，只會抓看似流浪貓種，高級貓種與乾淨貓隻不會抓會放回。

雲林縣動植物防疫所指出，日前有民眾向縣長信箱陳情住家旁有人餵食流浪貓，導致貓隻群集愈來愈多十分困擾；根據動保法並無禁止餵食流浪貓的規範，若流浪貓隻污染環境，該所可出借誘捕籠，民眾自行誘捕到貓隻，該所會做絕育後回放。

防疫所表示，該所主動捕捉流浪動物必須根據「精準捕捉作業流程」，對象僅限兇猛具攻擊性的犬隻。

防疫所強調，該所出借的貓誘捕籠是以食物吸引貓隻，目的是進行絕育，不是嚇阻餵食，借用人也有保管之責，網友貼文指「1月19日至31日雲林縣動植物防疫所將捕捉流浪野貓」是訛傳，日期是該所出借誘捕籠的期限。

根據雲林縣動植物防疫所統計，去年全縣動物醫院、動保團體、本縣的犬貓絕育站總共絕育2870隻狗、4007隻貓。研究單位推估雲林縣現有5800隻流浪犬，貓隻尚無統計資料。