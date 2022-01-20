新北市長侯友宜今前往土城區清水市民活動中心啟用典禮，他也帶著新北市府副發言人呂家愷一同出席，與其餘3名國民黨市議員同框亮相。對於，外傳呂家愷將投入土樹三鶯市議員選舉，是否有給予他意見。侯友宜表示，年輕朋友不管在哪個角色、工作崗位上，只要願意全心全力，為國家人民努力做事都是值得肯定。

值得注意的是，呂家愷受訪時與侯友宜角色互換，以往都是侯受訪時呂站在一旁，如今換到呂家愷受訪時，侯友宜也趕緊將主位讓出。對於，是否投入市議員選舉，呂家愷表示，他身為新北市青年一份子，無論何時何地，願意承擔未來各種挑戰，此刻疫情嚴峻，現階段最大目標、工作是以市政為優先。

呂家愷受訪時，一旁的市議員江怡臻則表示，她跟家愷認識非常久，他是一個優秀在地非常有想法年輕人，希望未來有機會跟家愷一起打拚，而市議員黃永昌則表示，家愷年輕有為，選票是年輕族群，我們欠缺這塊，他來補強這個區塊。

不過，同場出席的市議員林金結並未一起受訪，反而與侯友宜在一旁說起悄悄話，談論本次選戰。據了解，本屆土樹三鶯市議員選舉，國民黨內初選呂家愷出線機率高，因江怡臻、洪佳君上屆票數仍居黨內前兩名，呂家愷出線角逐，對黃永昌、林金結影響較大。