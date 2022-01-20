光榮特庫摩正宗MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR諸葛亮、張飛登場，半週年活動驚喜搶先預告～一連串強檔活動搶先公布 邀請玩家共襄盛舉～

臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』於 1/19(三)更新完畢，推出最新最高稀有度的 UR 武將－UR 張飛、UR 諸葛亮以及新 SR 武將開放覺醒升階為 SSR 武將。

除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩

家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

光榮特庫摩正宗MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR諸葛亮、張飛登場，半週年活動驚喜搶先預告。
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除了推出最新武將之外，本次改版也將提升武將的等級上限。玩家可以使用交流點數來突破武將等級上限，然後使用經驗書來提升武將等級，用此將自己喜歡的武將變得更強。

光榮特庫摩正宗MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR諸葛亮、張飛登場，半週年活動驚喜搶先預告。
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並新增新功能哨站配置，防禦等級再升級！玩家可以消費兵糧，在各主要都市的哨站配置防守用的部隊。配置的部隊將會自動對主要都市進行巡邏，並攻擊敵方部隊。

光榮特庫摩正宗MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR諸葛亮、張飛登場，半週年活動驚喜搶先預告。
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【新活動 都市強襲戰】

光榮特庫摩正宗MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR諸葛亮、張飛登場，半週年活動驚喜搶先預告。
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通過攻陷其他玩家的都市來獲得活動點數，攻陷等級越高的都市，可以獲得的點數越多。玩家可以根據達成的點數獲得各種報酬。

【舉辦期間】

光榮特庫摩正宗MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR諸葛亮、張飛登場，半週年活動驚喜搶先預告。
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2022/01/20(四)00:00～2022/01/22(六)23:59

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

而除了版本的強力更新之外，也預告接下來一系列的半週年活動，讓玩家們共同參與【三國志 霸道】半週年里程碑的同時也能體驗滿滿的活動內容！

【紀念登入活動】

光榮特庫摩正宗MMO戰略模擬遊戲『三國志 霸道』UR諸葛亮、張飛登場，半週年活動驚喜搶先預告。
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■半週年活動介紹

【舉辦期間】

2022/01/23(日)00:00～2022/02/06(日)23:59

【報酬內容】

登入 8 天，總計能獲得超求賢券×10 及免費寶玉×1000 等贈禮！

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

【點數交換活動】

【舉辦期間】

2022/01/23(日)00:00～2022/01/30(日)23:59

【內容】

在活動期間内完成限定任務，收集 Pt 獲得獎勵。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

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