不堪液晶顯示器（LCD）價格持續下跌，韓國媒體報導，三星顯示器公司考慮提前收掉LCD事業，最快可能於6月停產。三星退出的缺口可望由台廠友達及群創填補，今年對三星電子出貨量可望達往年3倍。

「朝鮮日報」引述電子業界消息報導，三星顯示器公司（Samsung Display Co.）正在考慮將忠清南道牙山園區的大型電視顯示器LCD產線L8-2提前至6月停產，預期將與最大客戶兼集團公司三星電子（Samsung Electronics Co.）商議後做最終決定。

報導說，三星顯示器2020年底就規劃處理國內外所有LCD產線、完全退出LCD市場，但去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致LCD價格大漲，三星電子公司要求延長電視LCD面板供貨，三星顯示器的牙山園區產線才得以繼續運作。

三星電子是影響三星顯示器這次決定提前退場的要角之一。三星電子為提高電視市占率，增加向中國京東方、台灣友達及群創採購低價LCD面板，以創造價格優勢；而在長期戰略上，三星電子也規劃以有機發光二極體（QLED）電視為主力商品，其中搭載的迷你LED（發光二極體）面板亮度及顯色度都優於目前的LCD面板。

三星電子目前約半數LCD供貨來自中國，在降低對中依賴度的政策下，台廠生產的電視LCD面板今年向三星電子供貨量可望大增，以填補三星顯示器退出後的缺口。

據市場調查機構Omdia估算，三星電子今年電視銷售目標量為5000萬台，友達及群創全年供貨量最多可能擴大至1000萬台，將是往年平均200至300萬台的3倍以上。

此外，LCD價格持續下探，更是三星顯示器不得不放棄LCD市場的主因，根據市場調查機構DSCC，32吋電視LCD面板在今年1月報價為38美元，較去年6月的88美元下跌64%；43吋、55吋、65吋面板價格在相同期間內也分別下跌4到5成。

三星顯示器決定將主力轉向QD-OLED面板，不過，同為韓國大廠的樂金顯示器公司（LG Display）在發展OLED面板同時仍未放棄LCD市場，決定繼續在中國廣州廠生產電視LCD面板。

韓國顯示器業界人士表示，電視等有面板需求的產品目前重心已逐漸轉向OLED，雖然LCD過去十多年內引領市場，但可預見市場板塊將逐漸縮減。