台中檢警偵辦去年6月，北區汽車旅館離奇死亡案，45歲林姓男子下半身赤裸猝死在床上，一旁還有拆封未使用的保險套，警方一度以為可能跟女友激情後致死，案情大逆轉，查出竟是迷昏洗劫財物案件，警方表示，死者所遺留下的2支手機，就是破案關鍵。

台中市警第二分局指出，警方調閱監視器發現，當天有2名女性關係人與林姓男子到該汽車旅館，後來警方傳喚到案，就是25歲陳女與江姓丈夫，2人涉嫌在死者啤酒內摻入安眠藥，將對方迷昏後洗劫財物。

警方發現，另1隻手機螢幕有明顯破損，卻被丟在床底下。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

警方鑑識人員當天在案發現場，採集跡證發現，死者1隻手機好好的放在床頭，另1隻手機螢幕有明顯破損，卻被丟在床底下，研判一般人不會把壞掉的手機帶在身上，且被藏床底下，經專案小組將江、陳2名犯嫌多次分開訊問，才突破心防，破損的手機有被害人與嫌犯的通話紀錄，因怕事跡敗露，才乾脆把手機破壞丟床底。

鑑識人員當天在案發現場，採集跡證發現，死者1隻手機好好的放在床頭。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

警方指出，去年6月，家住台南的45歲林姓男子到台中與小他20歲的陳姓女網友碰面，事後卻被發現下半身赤裸陳屍在北區某摩鐵房間床上，檢警調查陳女與江姓丈夫合謀誘騙男網友到摩鐵，暗中在啤酒摻入安眠藥，將林男迷昏後洗劫財物，卻造成林陳屍摩鐵，短短半個月約7個人受害。