磊山保經今年邁入第12周年，業務總經理林世德公布2022年度目標，包括壽險FYC(首年佣金)突破6億元，年度總保額要達到1000億元規模，實動人力達成2000位，並訂定「定心、創勢、穩增速」三大執行策略心法，落實專業的保險服務，積極投入保險科技。

2021年面對疫情與外部環境的多重挑戰，磊山完成規畫壽險保費28.7億元，年成長38.7％，新增保額833.4億元，新報聘人力達643人。林世德指出，公司團隊的策略與調整速度快速，因應疫情五天內完成遠端投保的建置，並即時優化所有線上資源。

林世德表示，今年磊山加速打造多元創業的平台，讓夥伴有足夠的資源與後援發展事業，除了持續規畫高保障的保險，在人才招募上推動財補專案，新進人員每月最高8萬元，加上高達百萬年度績效獎金及人才引薦獎金，第一年最多可領356萬元財補。

隨著磊山規模穩定壯大，步入中大型保經公司之列，林世德認為，外部環境變化劇烈，「疫情」成為常態，更必須一步一腳印，穩定前行，因此擬定三大策略心法，分別是「定心」、「創勢」和「穩增速」。首先必須定下心，重整業務節奏，落實法令遵循，從根本上提升軟硬實力，強化專業服務和企業價值，並持續優化商品策略，與時俱進創造趨勢。

林世德指出，金融科技發展是必然趨勢，過去磊山數位運用上提前佈局，在疫情期間才得以即時接軌，如今更加積極投入前、後端資訊建置與發展，建構符合業務脈動的資訊支援系統，整合保服能量加強實戰能力。另外在品牌端也持續放大保險專業能見度，繼第二季全明星運動會的優質合作後，獲得節目方高度肯定，第三季再度成為保險服務唯一指定廠商，精準的異業合作也讓磊山的專業形象持續被社會看見。