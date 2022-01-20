本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)看好健身市場商機，進駐松山CITYLINK貳號店、打造首家結合咖啡門市及健身房複合經營的「路易莎生活運動館」，目標月營收達200～300萬元。董事長黃銘賢表示，後續若有展店計畫，將選擇進駐住商混合區布局。

路易莎咖啡去年設立子公司大立仕，創設「Self room」品牌跨足健身市場，並與潤泰新三度合作、進駐松山CITYLINK貳號店的TSUTAYA蔦屋書店原址，打造結合路易莎咖啡門市及Self room健身房複合經營的「路易莎生活運動館」，於今（20）日正式開幕。

面積達513坪的路易莎生活運動館斥資2000多萬元打造，其中Self room大量使用木質色調地板及柔和燈光，並以訂閱制、以分計費等多元收費方式提供消費者多元選擇，希望跳脫傳統健身房型態，以精品等級選擇提供全新的健身體驗。

路易莎咖啡黃銘賢表示，轉投資設立「Self room」品牌跨足健身市場，主要看好未來健身房商機會將倍數成長，「路易莎生活運動館」首店斥資2000多萬打造，月營收以達200～300萬元為目標，後續是否展店則需視疫情狀況而定。

黃銘賢指出，後續若有拓展直營據點計畫，均會採取路易莎咖啡結合Self room健身房的複合經營形式展店，鎖定進駐住商混合區拓點，單店投資預算約1500～200萬元左右，店面規模估落於280～400坪間，其中路易莎咖啡門市空間約占40坪。

潤泰新董事長簡滄圳表示，CITYLINK松山店屬複合式經營商場，卻沒有運動健身空間，此次「路易莎生活運動館」的進駐，對商場機動性相當加分，也是路易莎咖啡在TSUTAYA蔦屋書店開設店中店、去年攜手經營Share Lounge共享空間後，與潤泰新的第三度合作。

簡滄圳認為，Self room為更獨立、自由、符合自我的多元健身空間，且收費實在、時間彈性、器材選擇更多，消費者可以自由選擇屬於自己的運動菜單，也可以跟教練學習，與潤泰集團自日本蔦屋集團引進Share Lounge的品牌經營理念不謀而合。