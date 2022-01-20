周三那斯達克指數再跌逾1%，收在14340.26點，與去年11月19日創下的歷史收盤高點相比已經下跌近11%，確認進入了修正區。這是自新冠疫情撼動全球金融市場這將近兩年以來，該科技股雲集的指數第四次跌入修正區。

自2021年11月19日創下歷史新高（16057.44點）後，這兩個月來，由超過3600檔股票組成的那斯達克指數陷入苦戰。投資人預期聯準會在升息抑制通膨方面可能採取更為激進的立場，引爆了拋售科技股的賣壓。

自那斯達克指數在去年11月創下歷史新高以來，幾檔重量級成長股的表現均落後那指，與當時相比，亞馬遜、特斯拉和輝達分別下跌15%、12%和24%。

利率走升往往會使高成長型公司的股票受到重創，因投資人會根據未來幾年的預期獲利來評估這些股票的估值，相較於近期內的獲利能力，高利率對於未來獲利能力的打擊更大。

根據一般定義，當指數或個股從歷史收盤高點下跌10%以上，即為進入修正區，但也有許多投資人從寬認定從近期或52周高點下跌10%亦為進入修正區。

自1995年以來，那斯達克指數曾有16次從歷史收盤高點跌入修正區，自兩年前新冠疫情爆發以來就占了4次。

根據Refinitiv數據，近來的大跌已經使那斯達克指數未來12個月預期本益比跌到31倍，雖然較一年前同期下滑，但就歷史標準來看股價仍然偏高。

過去一年來，那斯達克指數仍然上漲了約10%，而與2020年3月新冠疫情爆發時創下的史上收盤新低相比，那指已上漲了一倍多。