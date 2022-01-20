日本上月出口年增率優於預期並連10個月成長，不過當地新冠確診者日前曾創下新高超過4萬病例。多空交戰下的日股，指數在平盤上下游走。20日早盤結束時，日經指數收27594.29點，漲127.06點或0.46%。東證收1928.43點，漲8.71點或0.45%。

盤中，權值股索尼經過前一日重挫後，反彈4.67%，快時尚成衣大廠迅銷漲1.23%，全球新創公司股票滿手的軟銀也漲1.15%。

因受美國科技股再跌影響，日本同業中，東京威力科創跌1.74%，愛德萬測試跌2.06%，基恩斯也跌0.92%。

日本三菱汽車表示，由於缺少車用晶片以及新冠疫情影響，墨西哥車廠的新車產能，2022上半年期間可能會減少。三菱汽車股價一度跌近2.5%，其他汽車類股中，日產也跌0.32%，不過豐田卻漲1.93%，本田也漲0.18%，

日本3大海運業者股價表現不佳，商船三井跌7.44%，日本郵船跌4.92%，川崎汽船也跌8.2%。

受疫情影響下，日本航空跌0.33%，全日空也跌0.13%。不過，東海旅客鐵道卻漲0.48%，東日本旅客鐵道也漲0.1%。