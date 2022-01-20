友邦帛琉近期驗出超過百例新冠肺炎(COVID-19)確診案例，外交部發言人歐江安今天表示，在外交部及駐館的協調安排下，指揮中心今天與帛琉衛生單位進行視訊會議，就帛琉防疫情形進一步交換意見，並滾動式檢討台帛安全旅行圈的施行規則。

此外，在外交部與中華航空協力合作下，華航提供免費載運物資，相關醫療物資及支援人力預計於本周六抵達帛琉投入防疫。

歐江安指出，帛琉近期確診案例多來自關島進入的旅客。帛國政府已經在第一時間擴大相關防疫措施，積極追蹤個案接觸史，並即刻隔離可疑病例。美國疾病管制暨預防中心（CDC）也即刻派員到帛琉協助相關防疫工作，研判目前帛琉國內的確診者，似為Omicron的輕症病患為主，帛琉政府也鼓勵當地民眾加速施打第三劑加強劑以防範變種病毒。

歐江安指出，自從帛琉出現新冠肺炎境外移入確診案例以來，我國駐館與帛琉衛生單位皆維持密切聯繫，掌握當地疫情發展。帛琉的相關疫情訊息，外交部也都即時轉達中央疫情指揮中心作為政策研判參考，並與指揮中心維持密切溝通。

歐江安說，為積極協助友邦帛琉防疫工作，我國政府應帛琉政府的請求，已即時籌備提供帛國醫療體系目前最急迫需要的相關醫療物資，包括超過7萬片成人及兒童用口罩，500劑亞培快篩試劑，以及國內廠商「泰博科技股份有限公司」所援贈的1萬劑抗原快篩試劑等醫療物資。此外，新光醫院也將派遣醫療團隊到帛琉支援防疫工作，同時援贈快篩試劑。