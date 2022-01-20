寒假將至，台北市警察局將自1月21日、結業式起，執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」專案，一路執法到2月10日春節結束，無照青少年當場會被處以6000元至1萬2000元罰鍰，車輛也將吊扣保管，若車主知情未勸阻，還會加開6000元至1萬2000元罰鍰，同時記點1次。

青少年無照駕駛日漸猖獗，根據交通警察大隊統計，去年未成年無照駕駛事故案有232件，造成1死、172傷，其中1名17歲青少年，於去年6月23日在北投區騎機車時與其他車輛碰撞，經送醫後宣告不治，造成家屬終身遺憾。

交大執法組長黃孝勳分析，無照駕駛者本身好奇心強、欠缺自我控制能力及不熟悉交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀念，因此出現超速、闖紅燈、任意變換車道及轉彎未依規定等不當駕駛行為，去年上半年就有2078件無照違規案，常造成嚴重傷亡事故，但開罰無法有效嚇阻。

警方本次將祭出「重罰＋扣車」策略，當攔查到未成年無照駕駛時，首先會依道路交通管理處罰條例第21條規定，處6000元至1萬2000元罰鍰，同時移置車輛至安全處保管；若家長或車主知情卻未勸阻，則依同法加開車輛所有人6000元至1萬2000元罰鍰，該車也將記違規1點。

黃孝勳說，期藉由移置保管車輛手段，強化車輛所有人管理責任，一方面提醒家長多關注子女在外駕駛情況，一方面也是要求滿18歲友人別輕易借車，加強防範未成年交通事故發生。

交大表示，因適逢寒假期間，部分青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎、駕車上路，警方除依法舉發移置保管車輛、通知家長、學校管教，也要求家長應善盡責任，保護青少年和其他用路人安全。