今年農曆春節前，國銀的ATM提款量可望上看1500億，其中ATM的新鈔提領金額估計至少超過千億元。根據財金公司內部統計顯示，在2021年過年前二週，ATM的提款量約1392億，其中若是在開放新鈔提領的當週，則當週的ATM現金提領量高達1051.8億元，因此，估計今年的整個國銀體系ATM，在農曆春節前的新鈔提領量至少將超過千億元。

2021年的農曆春節前二週的ATM若和2020年同一期間的1292億相較，成長約7.76％，財金公司對此解讀，應與疫情使國人無法出國，因此相對國內消費需求更高有關，至於農曆年前一週的提領金額成長幅度則更大，財金公司對此指出，相較於2020年同期間的894.2億元，成長率高達17.62％，可見得在2021年的ATM現金提領更集中在農曆春節前一週。

至於在農曆春節長達7天年假期間的跨行轉帳數字則更為驚人，財金公司內部統計顯示，在2021年的春節年假期間的跨轉交易為741億元，較2020年的515億大幅成長高達43.9％，對此財金公司則認為，應和疫情影響有關，使得轉帳交易需求提高，例如「紅包轉帳」已越來越流行；此外，農曆春節假期很多民眾不出門在家網購、群購，同樣帶動跨行轉帳需求，因此使得在2021年農曆春節期間的跨行轉帳相較於2020年竟大舉成長超過成4成，且遠高於現金提領的成長幅度。

而身為銀行跨行交易平台，也是最為重要中樞神經的財金公司，據了解已在上週五決定，並自本週一開始啟動第一波居家辦公，佔員工人數比重高達25％，財金公司已有預作不同版本的居家辦公沙盤推演，若有必要，還會再啟動第二波的居家辦公。而在相關防疫安排上，財金公司指出，目前在上下班時間已採取三班制分流，並且已重新在辦公大樓內建立「防疫通道」，務求防疫滴水不漏。