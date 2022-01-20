往年國人在春節前後出國過年潮，在歷經疫情衝擊無法出國下，日系餐飲零售與outlet業積極在近期展新店；以供應日本特色商品國人赴日必buy店「DON DON DONKI」唐吉訶德台灣二號店20日上午開幕；去年台灣首間西門店一開幕就引發超狂排隊搶購潮，但二號店忠孝新生店因國內疫情增溫開幕排隊人流相對不如以往。

「DON DON DONKI」二號店，同樣引進許多日本人氣生鮮食品，缺貨已久的麝香葡萄果凍也搶先補貨，還有二號店新增獨賣商品與4個獨家熟食攤位，也在近中午吸引光華商場商圈人潮進駐。

此次唐吉訶德二號店插旗有台灣秋葉原之稱的忠孝新生商圈，將持續供應來自日本的農，畜，水產品，以及獨有的24小時不間斷購物體驗，更首度加入四種專櫃攤位，包括供應現烤日式糰子的MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司玉屋、現烤和牛串專賣攤位牛串近藤，以及販售大福的專賣店彩食健美等。

而由於開幕時機處於農曆年前倒數10天，多數人搶購日本零食、食品與年節禮盒，估計人潮高峰會落在過年期間九天假期。