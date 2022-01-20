南太平洋島國東加15日遭大規模海底火山噴發與海嘯重創，日本政府今天宣布，將派自衛隊運輸機與運輸艦輸送物資援助東加，以及捐款100萬美元（約新台幣2800萬元）救災。

東加15日遭遇海底火山大規模噴發，隨之而來的海嘯摧毀島上幾乎所有民宅，並造成至少3人死亡。

日本朝日新聞、產經新聞報導，日本首相岸田文雄今天在參議院答詢時表示，將與澳洲與紐西蘭緊密合作支援東加，日本政府19日已緊急捐贈東加100萬美元。

防衛大臣岸信夫今天宣布，派出自衛隊運輸機、運輸艦，以及300名自衛官馳援東加。

航空自衛隊2架C130運輸機今天將運送飲水前往東加附近的澳洲，再視機場的狀況飛往東加。

日本另透過日本國際協力機構（JICA）提供飲水以及移除火山灰的高壓洗淨機等工具，由海上自衛隊運輸艦「大隅號」運送，艦上並將搭載陸上自衛隊CH47直升機等。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110120