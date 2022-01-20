第17屆「文具大展」20日在台中世貿中心展開，打出全館買一送一優惠，邀民眾搶便宜。(林欣儀攝)

受疫情及運費漲價等因素影響，萬物皆漲，連學生上課必備的文具也「漲」聲響起，預估漲幅約20％左右。為提供民眾更優質與優惠的各類文具，第17屆「文具大展」20日在台中世貿中心展開，250個攤位集結各類文具商品，除打出全館買一送一外，另有贈品、折扣等優惠。

台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會理事長曾新忠表示，新冠疫情影響原物料價格大幅飆漲，包括文具用品內含有鐵材料的、塑膠類的原料都漲價，紙張類更是不用說，再加上因航運船期塞車、進口商已3個月沒有進貨，讓文具用品也喊漲。

曾新忠指出，這一波文具漲價預計出現在農曆年後、開學前後，有感於文具用品屬於民生必需品，希望業者不要一下子漲太快，也因為目前預估其他類商品的漲幅會較高，目前希望業者能盡量吸收成本，將漲幅壓在20％左右。

而為了在漲價前提供民眾最後一波優惠，四年一度的文具展特別邀集250攤廠商，以年終清倉大特賣的優惠，包括百代、雄獅、日商飛龍等國內外知名品牌大廠都齊聚，展出近萬種文具用品，展場內商品是結合現代科技產品，涵括小朋友所需的幼教圖書、各類文具、辦公室用品等，價格更是難得一件的超低價。

而為吸引大小朋友趁著年前採購開學所需文具用品，展場內還製作卡哇伊kuso自拍牆，且每日前1200名親子同行者還可獲得精美文具。