世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)前陣子被澳洲取消簽證、驅逐出境，無緣參加澳網賽事，當時他對最後判決感到不滿，但還是配合規定離開，沒想到最新消息表示，他正與律師團協商，準備以「虐待」為由控告澳洲政府，並要求600萬美元(約台幣1.7億)高額賠償。

Novak Djokovic 'to SUE Australia for $6MILLION over ill-treatment' https://t.co/B2ulbjT0Rq pic.twitter.com/WuohZOGrW9 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 20, 2022

據英國《太陽報》報導，喬柯維奇並沒打算讓此事和平落幕，正準備向澳洲政府提起控告，雙方在澳洲約10天的抗爭恐怕將延續，喬柯維奇的律師團表示：「他受到屈辱般的對待，準備提起訴訟。」而據說他會要求高達600萬美元賠償金，是為填補無法參加澳網的損失。

喬柯維奇最初抵達澳洲墨爾本時因醫療豁免資料不齊，被規定無法入境澳洲，接著遭拘留在移民飯店，當時喬柯維奇的母親曾表示，兒子與她通過電話，向她抱怨飯店內居住環境非常差，有很多蟲和跳蚤，完全無法好好入眠，就像囚犯一樣。

接著在1月10日聽證會喬柯維奇取得暫時入境資格，不過卻遭到2項嚴重指控，包含入境申報不實和新冠肺炎檢測結果有誤，14日他的簽證被澳洲移民部長二度撤銷，16日雙方開啟最終聽證會，喬柯維奇敗訴遭到遣返，而原以為事情落幕，沒想到他們仍忿忿不平。