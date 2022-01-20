依環保署預告的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案指出，要求飲料店應禁用「發泡塑膠一次用飲料杯」，未來也不得提供「未發泡塑膠一次用飲料杯」，但今天舉行法案研商會時，有環保團體指出，如早餐店也提供飲料販售，希望比照飲料店納管；環保署表示，早餐店與餐廳是否要納入此次管理，將納入通盤考慮。

依環保署規劃「飲料店不得提供發泡塑膠（保麗龍）一次用飲料杯」、「連鎖業者應提供自備循環杯消費者5元價差」、「連鎖便利商店及連鎖速食店應免費提供循環杯供消費者借用」，違反該法規將處1200元至6000元罰鍰。

荒野保護協會代表表示，目前市場有很多標榜自然材質的材質，是否應妥為規範？而複合材質是否應要檢視後才允許使用？製造塑膠容器的瑞興工業代表指出，依草案公告仍開放紙為主體的飲料杯，是否應一併納管？

環保署回收基管會副執秘魏文宜表示，推動的主要目標為減少一次用飲料杯，但考量是否有其他替代材質，因此優先禁用限用一次用塑膠杯。

荒野保護協會代表詢問，有滿多的店面如早餐店等除了提供冷熱食外，還有飲料，希望能擴大規範、一併規範；野薑花公民協會代表說，管制的飲料店提及包括攤商，但如果是提供熟食兼販售飲料算嗎？

魏文宜表示，早餐店業者是否納入將通盤考慮，而依現行草案只要攤商有提供飲料的攤販就算飲料店、就要納管。

看守台灣秘書長謝和霖表示，草案仍允許一次用的紙杯可以使用，但多數的紙杯含淋膜、不易回收，因此應逐步推動無淋膜紙杯，他也及，如夜市等商圈，更應提供租賃循環杯，應在草案中授權地方政府提報夜市商圈要提供租賃杯、自備杯具優惠的時程，此外，應該草案中明定最晚公告禁用未發泡塑膠的時程；瑞興工業代表則說，依環保署規劃，PLA（生物可分解材質）塑膠也被排除在外，PLA不算友善材料嗎？

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，未發泡塑膠飲料杯的最晚提報時程會再找地方討論，至於夜市商圈等租賃借用，可以授權地方處理；針對製造業者疑義，他說，容器製造有轉型與經營策略調整，希望業者能提供衝擊與影響，以利環保署做後續的評估。

荒野保護協會代表說，雖然循環杯比一次性用飲料杯來的好，但還是有成本，因此循環杯應可考慮讓消費者付費；王嶽斌說，初期推動不建議要收費，但業者可以用押金的方式以提高歸還率。

謝和霖說，草案允許疫情期間業者可以不提供租賃杯使用，但其實一次用的飲料杯也難以防止傳染；綠色和平代表說，如海外的星巴克也拍下無接觸裝填飲料的影片，呼籲民眾可以在疫情期間自備循環杯。王嶽斌說，將針對疫情部分的處置方式再與衛福部討論。

王嶽斌會後受訪時表示，目前預估在今年5月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，將在公告前整理蒐集的意見做成QA或指引販售業者、地方政府參考，讓大家知道哪裡可以執行。

至於納管範圍是否會納入如青草茶業者、早餐店業者等，魏文宜說，會針對適用範圍會有更詳細的規劃，匯整各方意見，法律公告時能夠更精確的界定。