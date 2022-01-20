中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健20日在中國國家衛生健康委例行記者會，針對中國出生人口降低，是不是已陷入「低生育率陷阱」提問時指出，歐洲最早經歷生育率從高水準降到低水準，但和預期不同，生育率降到低水準後並沒有穩定在千分之2.1的更替水準，而是繼續下降，當生育率降到千分之1.5，甚至更低時，歐洲學者也提出來「低生育率陷阱」這樣一個概念。對於中國來講，能不能借鑒其他國家經驗，要先看他們怎麼做。可以發現，推進性別平等、平衡工作家庭衝突以及促進家庭發展的這些政策，對於生育水準的提升都有所助益。

宋健表示，目前全世界大多數國家和地區都面臨低生育率挑戰，也分別採取各種措施應對。概括來看，可分三類：第一類是時間支持的措施，包括產假、育兒假、陪產假等相關的假期制度。第二類是經濟支持，包括給兒童的津貼、給家庭的津貼以及給父母的各種照護津貼，還有稅收減免的政策。第三類是服務支持。服務支持政策包括社區的托幼、公立托育機構、居家幫助、課後照顧等等。

宋健認為，雖然這些國家採取這些措施時間不同，組合程度也不同，可以看到由於各國經濟、政治、文化背景不同，政策側重點不同，效果也不一而足。如果對中國有所借鑒，可以發現，推進性別平等、平衡工作家庭衝突以及促進家庭發展的這些政策，對於生育水準的提升都有所助益。

宋健稱，當前，中國正在深入研究和借鑒國際成功經驗，因為中國從1992年以後生育率也降到了更替水準以下，現在採取的發展普惠托育政策，在各地已經修訂的人口與計畫生育條例裡延長產假、設置育兒假等等，這都是對其他國家經驗的借鑒。

但是中國的人口是有非常龐大的體量，中國也有自己獨特的國情，有些經驗不能照搬，所以我們要採取符合國情的措施，特別是從地方入手來探索自己的經驗。