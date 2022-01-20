新北市土城清水市民活動中心今日啟用，新北市長侯友宜到中心內與小朋友作畫春聯，並在「平安祥虎」春聯題名，場面熱鬧。（蔡雯如攝）

新北市土城清水市民活動中心今日啟用，新北市長侯友宜到中心內與小朋友作畫春聯，並在「平安祥虎」春聯題名，場面熱鬧。（蔡雯如攝）

新北市土城重劃區內的清水市民活動中心今日舉行啟用及揭牌儀式，該活動中心位在清水廣場基地，以地下開挖方式打造百坪樂活空間，啟用後可提供清水里及周邊鄰里約3萬3000名市民使用。新北市長侯友宜也到中心內與小朋友作畫春聯，並在「平安祥虎」春聯題名，場面熱鬧。

市府為保留清水廣場原有活動空間與兒童遊戲區，經過專業評估，與地方凝聚共識後，投入近2000萬經費將活動中心設置於地下一樓，透過地下空間的綜合規畫，未來活動中心可供鄰近6里市民各類集會及瑜珈、繪畫、書法等各項研習課程使用。

侯友宜表示，土樹三鶯地區近年來在文教、醫療及住商產業方面表現亮眼，已成為大台北都會受矚目的新興重鎮，周邊的捷運三鶯線及萬大樹林線也正加速施工，未來榮景指日可待，今日啟用的清水市民活動中心位在清水里人口住宅稠密區，光是清水里人口就超過8000人，地方長年期盼有一個優質集會場所，如今中心完成後，不管是老人共餐，關懷、運動休閒社團等相關活動都可以順利借到場地。

民政局長柯慶忠表示，清水市民活動中心提供便利多元的使用空間外，搭配一樓清水廣場綠地與兒童遊樂區，形成複合式的休憩環境，連通的電梯口也特別用抿石子建材與現有地景融合，整體外觀美觀大方，營造出和諧的入口意象。

柯慶忠說，新北市目前已有498間市民活動中心，不僅具寬敞空間供民眾從事各項休閒活動，且許多活動中心內也有設置銀髮俱樂部、社區關懷據點、體健設施、韻律及才藝教室等多用途服務，民眾可就近向各區公所洽詢租用。