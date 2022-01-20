台灣去年疫情爆發後，民眾出入公共場所都須掃QR Code，實施簡訊實聯制。新竹一名男網友表示，一直認為實聯制是個笑話，沒想到近日本土疫情升溫，確診足跡連環爆，他收到一封1922的簡訊，內容清楚記載他近日去過的地方，提醒可能與確診者足跡有重疊，讓他嚇得當場從沙發上跳起來。

原PO昨（19）日於PTT八卦版指出，原本以為實聯制是個大笑話，沒想到近日收到一封通知簡訊，內容表示，經調閱簡訊實聯制，發現他1月15日晚間19時40分至深夜12時26分，曾在新竹巨城活動。

簡訊內容清楚標示原PO 1月15日的足跡。（圖／翻攝自PTT）

簡訊內容清楚標示原PO當日20時曾在4樓用餐、21時30分在B1買手搖飲，及21時50分到威秀影城看電影，可能與確診者足跡有重疊，提醒他前往社區篩檢站採檢。原PO說，看完簡訊的當下，讓他嚇得從沙發上跳起來，甚至開始覺得喉嚨癢癢的，並詢問鄉民有收過相關簡訊嗎？

圖文上線，網友紛紛留言，「去過威秀影城，你該不會是去看蜘蛛人？」、「你還有時間上來發文？趕快去篩檢啦」、「為了自己和家人，快去篩吧」、「保重，以後還是乖乖掃實聯制好了」、「所以之前在酸實聯制的人真是夭壽」、「原來實聯制真的有用？」、「原PO記得回來報平安啊」。