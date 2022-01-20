台中市豪宅林立的七期，在豪宅區出現一座蔣公銅像。（盧金足攝）

台中市豪宅林立的七期，在豪宅區出現一座蔣公銅像，這一座以蔣介石身高、外型擬真的銅像，見蔣公面露微笑，手拄拐杖，還拿著一本書，像悠閒散步在七期街頭，據了解，這座蔣公銅像是幾名企業家餐敘打賭，有誰敢搬來蔣公銅像放家門口，結果真有一名企業家去二手回收廠花數萬元購物，還請吊車吊來進駐，成為七期特殊景觀。

七期豪宅密度高，也被稱為富人聚落，蔣公銅像該不該拆的爭議眾多，有民眾發現七期豪宅區，有民眾特地搬來一座蔣公銅像，路過的民眾以為蔣公還有另外一個斜槓工作，「是不是來顧七期，也像來七期散步」。

「有人收留蔣公銅像，不要太政治化，這也是一種個人自由」，民眾表示，蔣公銅像露出招牌笑容，有如七期散步的老人。

據了解，這座銅像是幾名企業家在餐敘時打賭，誰能夠搬來蔣公銅像？大家以為是玩笑話，但是其中一人真的去資源回收場找到這一作蔣公銅像，而且還大費周章地請人以吊車吊調來擺在七期豪宅前。

七期豪宅門禁嚴，這一座蔣公銅像與七期各種戶外藝術品相較特別顯眼，民眾對傳出是幾名企業家意外之作，稱「有錢人想法就是不一樣」，有的認為在這裡看到蔣公銅像有點衝突，但有人認為不違和，有民眾覺得很懷念。

台中七期豪宅無奇不有，現在出現做蔣公銅像趣味性十足，還吸引很多人來拍照打卡。