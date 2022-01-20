基隆市警三分局分局長呂芳逸昨(19日)上午，前往轄區郵局提款時，聽到隔壁櫃台一名老婦正在解除定存，他立刻心生警覺，上前表明身分關心是否遇到詐騙集團。但老婦一下說裝修房屋，一下又說有鄰居要借100萬還會給高利息，呂芳逸立刻認為一定是遇到詐騙，馬上詢問鄰居姓名，但老婦卻驚覺不知對方是誰，馬上打消取款出借念頭，成功保住150萬養老金。

基隆市第三分局長呂芳逸領錢遇隔壁老婦遭詐，立刻問他借錢者身分，讓老婦保住150萬養老金。(戴志揚翻攝)

據了解]，基隆市警察局第三分局分局長呂芳逸在19日11時，前往郵局領錢之際，聽聞隔壁老婦人欲解除定期存款150萬，郵局人員正在熱心詢問，呂芳逸立即機警的進行關懷，經詢問得知方姓老婦人稱欲提領金錢裝修房屋，後來又稱借錢給親友。

基隆市第三分局長呂芳逸與七堵派出所所長及同仁，成功阻止老婦遭到詐騙，保住150萬養老金。(戴志揚翻攝)

呂芳逸因方姓婦人說詞不定，覺得有異，親自通知七堵派出所所長徐永煌、員警李宗城到場，經詢問得知方姓老婦人近期賣房子有一筆存款，鄰居得知後以欲裝修房屋為由，向婦人借款新台幣100萬元，並稱每月會給付利息2萬，為期半年即歸還。

方姓老婦人認為存郵局2年才2萬多元利息，借鄰居每月就有2萬利息便不疑有他，前往郵局解除定存，經警方到場勸說並通知家屬後，方姓老婦人突然驚覺自己連對方是何姓名都不知，就借錢給對方真的風險太大而打消借錢念頭，當下連連感謝第三分局員警及七堵郵局經理劉明瑩及專員劉美琴的即時勸阻，成功保住自己存下的辛苦錢。

第三分局呼籲民眾若遇到類似親友借錢，應詳加思考並提高警覺，有任何疑問請撥打報案專線110或反詐騙諮詢專線165查詢。