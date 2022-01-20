台灣之星新春推出首次在台灣之星申辦門號，可選擇單辦門號月租399資費方案，除享4G不限速吃到飽，網內互打免費、網外贈送20分鐘優惠，再加碼贈送最高1000元家樂福禮券。

配合即將到來的農曆春節假期，台灣之星全台直營門市將於農曆春節期間彈性調整門市營業時間，除夕(1/31)、大年初一(2/1)及初二(2/2)連續3天，全台直營門市全面不營業(機場門市除外)，讓全體員工都能夠回家與家人圍爐過好年。

喜迎金虎年到來，台灣之星自2022年甫開春之際即於全台實體及網路門市推出「新年新機旺」春節限定優惠，搭配指定資費，包含多款5G旗艦手機限時下殺，最新iPhone 13系列首度降價、手機專案價直接再便宜3000元，三星最新摺疊機Z Flip3 5G也下殺至萬元有找。

若沒有購買手機的需求，也可以選擇搭配指定資費，用0元帶走2家電，或是選擇新春限定購物金方案、最高17000元（購物金使用期限與規則依買東西商城規定）。

首次在台灣之星申辦門號，可選擇單辦門號月租399資費雙飽再加碼贈送最高1000元家樂福禮券。