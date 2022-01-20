美股主要指數續跌，費城半導體指數周三重挫逾3%，台積電ADR再跌2.11%，台積電(2330)今早也續下滑；今早最低646元，距本周一的盤中歷史新高688元回檔42元，也使得台股近四天同步拉回逾400點。但今日12時後買盤強拉，翻紅漲3元至657元，台股亦同步翻紅。

美股續跌，台積電ADR自高點呈現連四天下跌，台積電在本周前三個交易日逐日下跌後，今日則可望出現下影線，並有望拉抬台股今日拉尾盤。

台積電今日早盤續下滑；今早最低646元，距本周一的盤中歷史新高688元回檔42元；中場買盤拉抬，台積電股價回到650元之上，目前最高漲3元為657元，距早盤最低點漲了11元。在本周二外資轉賣超台積電13959張後，周三外資即反手小買超755張。

台積電法說行情推升，台積電在本周一盤中創下歷史高點688元，但隨著美股急挫，台積電也急回。今早最低646元，距本周一的盤中歷史新高688元回檔42元。

台積公司上周四下午舉行法說會，公布營運展望樂觀，今年美元營收可望成長25%至29%，長期毛利率將達53%以上，高於法人預期，外資至本周一止，連續5個交易日共買超台積電9萬6015張，推升台積電股價上漲，周一正式創下新高，盤中最高688元，收盤683元，分創盤中以及收盤價新高。雖本周二外資轉賣超1萬3959張，但周三即再小買超755張。